Record di incasso per il Festival Verdi

Il sindaco Federico Pizzarotti ha partecipato questa mattina, nel ruolo anche di presidente del Teatro Regio, alla conferenza stampa di presentazione del report dei risultati, realizzato con l’Università di Parma, ottenuti dalla XVIII edizione del Festival Verdi, spiegati e dettagliati dalla direttrice generale del Teatro Regio Anna Maria Meo e dalla consulente per lo Sviluppo e per i Progetti Speciali del Teatro Regio Barbara Minghetti.

“Gli ottimi risultati del Festival – ha esordito il sindaco Pizzarotti – sono quelli che ci danno la spinta ogni anno per andare avanti mantenendo sempre alto il livello qualitativo delle proposte e rinnovando le collaborazioni. Pensando alla prossima edizione è importante che l’impegno sia corale e arrivi dalla città tutta: l’augurio è che ognuno, nel proprio ruolo e nelle proprie capacità, insieme agli Enti, si faccia parte diligente nel sostenere il Festival Verdi e il Regio che, insieme agli altri nostri teatri, sono parte fondamentale per la vita culturale del territorio”.

Come hanno sottolineato con soddisfazione Anna Maria Meo e Barbara Minghetti il Festival Verdi 2018 ha accolto 21.425 spettatori (senza contare quelli di Verdi Off, tra gli 11.000 e i 13.000) ed ha fatto registrare il record assoluto di incasso della storia del Festival con 1.366.349 euro, con una copertura del 19% sui costi complessivi dell’evento nel 2018 e un pubblico proveniente da tutto il mondo, con il 57.67% di presenze extraterritoriali: “un successo – ha detto la direttrice Meo – che coniuga l’alto valore artistico del Festival e il suo positivo riverbero, turistico ed economico, sul territorio. Un successo che condividiamo con tutta la città che sentiamo sempre vicina, partecipe e orgogliosa come noi di questi risultati”.