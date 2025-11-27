1-5 dicembre: mobilità sostenibile, all’Università di Parma “Cycle to Campus. Be EU Green”

In occasione del World Sustainable Transport Day, l’Università di Parma, aderisce all’iniziativa EU GREEN Cycle to Campus. Be EU Green, che promuove l’uso della bicicletta per raggiungere l’Ateneo invitando alla condivisione di storie, impressioni, foto e video.

Dall’1 al 5 dicembre studentesse, studenti e personale dell’Ateneo sono invitati a usare la bici per raggiungere l’Università e a raccontare la propria esperienza, cioè a inviare la loro Cycling Story: perché si sceglie la bici? Quali benefici porta? Cosa motiva a preferire la mobilità sostenibile?

L’iniziativa My Cycling Story dà vita al lato personale della mobilità sostenibile, per mostrare come le scelte quotidiane contribuiscano a Università più verdi, vivibili, sane e inclusive.

Per partecipare basta condividere la propria storia con foto, video o un breve messaggio entro il 5 dicembre, utilizzando questo link: https://forms.office.com/e/zMaLNLJ5gb?origin=lprLink

Partecipando si può vincere un gadget dell’Università di Parma

Seguendo l’hashtag #CycleToCampusEUGreen si possono scoprire le iniziative in tutta Europa.

Tutte le info di dettaglio nella pagina dedicata.

Il World Sustainable Transportation Day

Il World Sustainable Transportation Day è una giornata dedicata alla promozione di sistemi di mobilità sostenibili, sicuri ed efficienti. L’obiettivo è sensibilizzare la collettività sull’importanza di ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, favorendo soluzioni come la mobilità elettrica, il trasporto pubblico, l’uso della bicicletta e l’uso condiviso dei veicoli. Questa iniziativa incoraggia governi, aziende e cittadini a collaborare per creare città più vivibili e un futuro a basse emissioni.