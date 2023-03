1° aprile tra musica e parole: il Coro “Ildebrando Pizzetti” dell’Università di Parma si esibisce a Valserena

Musica e lettura in dialogo nella Sala delle Colonne dell’Abbazia di Valserena nel concerto Quando corpus morietur – L’ultimo respiro in musica e parole, in programma per le 17 di sabato 1° aprile.

Protagonista il Coro “Ildebrando Pizzetti” dell’Università di Parma diretto da Ilaria Poldi, organizzatore del concerto insieme al CUT – Centro Universitario Teatrale e al Centro Studi e Archivio della Comunicazione – CSAC.

La musica in dialogo con le letture a cura del CUT sarà l’occasione per una riflessione sul tema della morte, attraverso le parole di poeti, mistici, scrittori e polifonisti di diverse epoche.

Per le prenotazioni compilare il modulo dedicato o inviare una e-mail a coro@unipr.it