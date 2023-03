10° anniversario del PacC Poliambulatorio Città di Collecchio con l’iniziativa “12 mesi di prevenzione”

Dieci anni nel segno della salute e dello sviluppo. Il PacC, Poliambulatorio città di Collecchio spegne quest’anno le prime dieci candeline, un traguardo raggiunto grazie all’impegno di tutti i collaboratori e dei numerosi professionisti che con il loro apporto prezioso hanno contribuito e tuttora contribuiscono alla crescita e all’ampliamento dei servizi sanitari della struttura.

Partendo dell’idea che una maggiore offerta specialistica ed una selezione accurata dei professionisti avrebbe garantito un servizio di eccellenza per i pazienti, il Poliambulatorio ha lavorato per attivare una gamma di servizi sanitari sempre più ampi e completi. La struttura, facilmente raggiungibile da Parma, all’ingresso di Collecchio, dotata di ampio parcheggio gratuito, è stata oggetto di una recente ristrutturazione interna mirata alla creazione di ambienti sempre più spaziosi ed adeguati.

Per celebrare il decimo anniversario, il direttore sanitario, Claudio Reverberi, ha lanciato l’iniziativa “12 mesi di prevenzione” che prevede l’erogazione a titolo gratuito, su prenotazione e fino ad esaurimento posti, di prestazioni sanitarie utili a prevenire la comparsa, la diffusione e la progressione delle malattie.

Ogni mese del 2023 sarà dedicato ad una tipologia di prestazione che riguarderà le differenti discipline mediche. Saranno coinvolti cardiologia, ginecologia, nutrizione, endocrinologia, gastroenterologia, fisioterapia, diabetologia, e laboratorio esami, tutti allo scopo di sensibilizzare e contribuire alla prevenzione della salute.

“La prevenzione è oggi sempre più al centro della domanda dei cittadini” spiega il Professor Claudio Reverberi. “La medicina ha imboccato da tempo il sentiero della prevenzione cercando con gli strumenti più semplici e accessibili i primi segni della malattia, quando ancora non si è manifestata. Le malattie a cui noi indirizziamo la nostra attenzione sono quelle più gravi tra cui l’aterosclerosi in tutte le sue manifestazioni e le neoplasie più frequenti nell’uomo e nella donna come quelle alla prostata, al seno e all’utero. Questa campagna promossa dal PacC nasce da due fattori importanti. Da una parte ha una base scientifica per cui tutto il mondo della medicina da tempo ha riconosciuto il vantaggio e l’importanza della prevenzione in quanto prima si interviene, prima si riconosce e si tratta e i risultati per il paziente sono sicuramente migliori. Dall’altra incontra la sensibilità crescente dei cittadini che con il tempo hanno compreso il valore della prevenzione e richiedono sempre più servizi di questo tipo”.

Grazie al team multidisciplinare e alle tecnologie di ultima generazione, il Poliambulatorio PacC ha creato una serie di percorsi di prevenzione dedicati alle diverse patologie e necessità. La prevenzione e la diagnosi precoce sono strumenti importanti per affrontare patologie importanti che con il riconoscimento precoce possono ridurre il loro impatto sul paziente.

Dopo i primi mesi dell’anno dedicati all’ipertensione e all’ipercolesterolemia, il mese di Marzo 2023 sarà dedicato a “Salute Donna” con la possibilità di eseguire gratuitamente Pap-test e valutazione del pavimento pelvico. In ambito femminile la diagnosi precoce è strumento fondamentale per ridurre il rischio di sviluppare patologie specifiche. Seppur in assenza di sintomi o problemi, ogni donna dovrebbe effettuare con regolarità visite ed esami di controllo. È per questo motivo che il PacC si impegna a supporto del benessere di tutti grazie ai suoi servizi di prevenzione.

Tutti gli aggiornamenti relativi all’iniziativa del mese sono disponibili sui canali social del PacC.