1000 Miglia: per l’ottavo anno consecutivo tonerà nella nostra città

Oggi l’annuncio in conferenza stampa a Brescia: il 17 giugno farà tappa nella nostra città la 1000Miglia. Per l’ottavo anno consecutivo la nostra città è stata scelta sul percorso della ‘corsa più bella del mondo nel paese più bello del mondo’.

L’assessore al Turismo Cristiano Casa ha partecipato, insieme a tutte le autorità coinvolte nell’evento, alla conferenza stampa di questa mattina: “Grande soddisfazione che Parma sia all’interno ancora una volta di un evento così importante come la 1000Miglia. Sarà l’occasione per la nostra città e per il nostro territorio di presentarsi e farsi conoscere ai numerosi piloti, accompagnatori e amanti di questa corsa. Arriverà a Parma il 17 giugno e ripartirà il 18. Attraverserà il nostro territorio e celebrerà il 50esimo anno di fondazione dell’Azienda Dallara”.