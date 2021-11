1000 + una bici (la tua!): pedalata per una città sostenibile

A seguito delle recenti disposizioni del Ministero degli Interni, la manifestazione finale non è consentita in piazza Garibaldi, ma si svolgerà in piazzale della Pace.

Il programma rimane pertanto invariato ad esclusione della manifestazione finale che si terrà in Piazzale della Pace, a partire dalle ore 11.00.

PERCORSO

h. 9.00 riunione in Cittadella davanti al chiosco, sosta per 40’

h. 9.40 partenza per lo stadio Tardini, uscita dalla Porta monumentale

Tragitto (tot. 20’): viale delle Rimembranze, via Racagni, via Viotti,

via Scarlatti, passaggio davanti a scuola Pezzani, via Puccini,

Viale Partigiani, arrivo stadio Tardini

h. 10 arrivo davanti Tardini, sosta di 30’

h. 10.30 partenza per il Teatro Regio, con passaggio P.zza Duomo

Tragitto (tot. 30’): Via Martiri della Libertà (lato nord), Via XXII Luglio, Strada Repubblica, Borgo XX Marzo, piazza Duomo (sfilata bici a mano, in cerchio), via Pisacane, arrivo in Piazzale della Pace

h. 11 arrivo Piazzale della Pace – manifestazione

In caso di pioggia il percorso sarà annullato e la manifestazione si terrà alle ore 11 sotto i voltoni della Pilotta

1000 + UNA BICI è organizzato dal Comitato Tardini Sostenibile in collaborazione con FIAB Parma Bicinsieme