Inaugurati il nuovo centro riabilitativo e palestra fisioterapica Keimove a Parma

Ieri pomeriggio, 27 novembre, alle ore 18:00, si è ufficialmente inaugurato il nuovo centro riabilitativo e palestra fisioterapica Keimove, in Strada Traversetolo 20/d a Parma. Il centro nasce con l’ambizioso obiettivo di diventare, nei prossimi anni, un punto di riferimento per il recupero fisico e la prevenzione nella nostra città.

Keimove si propone come una struttura all’avanguardia, che offre un ampio ventaglio di trattamenti sia post-operatori che preventivi, rivolgendosi a atleti professionisti e amatoriali, pazienti anziani, e soggetti non sportivi desiderosi di vivere in modo sano, senza dolori e in pieno benessere fisico.

Il centro è stato ideato dal dott. Rocco Ferrari, medico responsabile dello staff sanitario delle Zebre Rugby Club e direttore sanitario di Keimove. Con una forte esperienza nel campo della medicina sportiva, il dott. Ferrari ha creato questo spazio con l’intento di offrire a Parma un punto di eccellenza per la cura, la prevenzione e il recupero fisico.

Durante l’inaugurazione, sono intervenuti importanti figure del panorama sanitario e sportivo locale, tra cui il Dott. Fabrizio Benecchi, responsabile dei fisioterapisti di Keimove, per illustrare i servizi e le modalità di trattamento offerti dalla struttura, il Dott. Rocco Ferrari, per condividere le ambizioni future del centro, il Dott. Giulio Pasta e il Dott. Lorenzo Finardi.

Il centro Keimove è dotato di attrezzature all’avanguardia e di un team di professionisti altamente qualificati, con l’obiettivo di garantire percorsi di recupero mirati e personalizzati per ogni tipo di esigenza. Che si tratti di un atleta che ha bisogno di una riabilitazione post-infortunio, di un anziano che desidera mantenere una buona mobilità, o di chiunque voglia prendersi cura del proprio corpo e prevenire dolori muscolari o articolari, Keimove offre un supporto completo e qualificato, in grado di soddisfare le necessità di tutti, con un’attenzione particolare al recupero funzionale e alla qualità della vita.

Keimove – Strada Traversetolo 20/d, Parma

Sito web: www.keimove.it

Telefono: 0521 231623

Email: info@keiros.it

Tommaso Villani