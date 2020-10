11 ottobre “Giornata delle bambine”, Cavandoli (Lega): “Uno spazio a Parma contro violenza e sfruttamento”

“L’11 ottobre è la giornata mondiale delle bambine. Nel mondo ci sono 70 milioni di bambine che vivono condizioni difficili, spesso tragiche, che vanno dallo sfruttamento agli aborti selettivi, all’infanticidio, alle mutilazioni genitali, ai matrimoni e alle gravidanze precoci, alla violenza sessuale, alla pedopornografia, alla violenza, al cyberbullismo.

In Italia, ogni anno vengono compiuti circa 6 mila reati su minori, il 60% di questi coinvolgono bambine e ragazze. Da oltre 50 anni l’associazione Terre des Hommes si batte per proteggere i bambini e per assicurare a ogni bimbo scuola, educazione, cure mediche e cibo.

In questi giorni sta raccogliendo fondi per aprire a Parma, insieme alla associazione Intesa San Martino, uno spazio di sostegno per ragazze vittime di abusi fisici, economici e psicologici. Come madre e come parlamentare sostengo questo progetto con grande convinzione.

Per fare una donazione è sufficiente un sms al 45591. Facciamolo tutti”.

Così Laura Cavandoli, consigliere comunale e deputata parmigiana della Lega, componente della Commissione Parlamentare Infanzia e Adolescenza.