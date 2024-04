12 e 13 aprile: doppio appuntamento per l’Ordine dei medici di Parma

Nei giorni 12 e 13 aprile è previsto un doppio appuntamento alla Sala convegni dell’Ordine dei Medici di Parma, in via Po 134.

In particolare, venerdì prossimo a partire dalle 8.45, si terrà il convegno dedicato al tema “Etica e diritto nella prassi medica. Il bilanciamento delle autonomie nella relazione di cura nella criticità e nel fine vita”.

In medicina il tutto si gioca su due piani, quello della sicurezza connesso ai risultati e quello delle responsabilità. In una visione al contempo giuridica ed etica, la sintesi va fatta sulla persona debole e malata, con un atteggiamento che richiami i valori fondamentali del medico, che non rappresentano soltanto i diritti, bensì i doveri, il rispetto della persona e la cura.

Un focus verrà fatto sulla dignità del morire nella proporzionalità dei trattamenti. Sulla posizione del clinico di fronte al rifiuto delle cure tra autodeterminazione del paziente, abbandono e ostinazione terapeutica. E sull’importanza della riacquisizione di un rapporto dialogico col paziente, per un vero consenso alle cure la conoscenza delle reali necessità di salute della persona.

Dopo i saluti del Procuratore della Repubblica di Parma Alfonso D’Avino e l’introduzione del presidente Omceo Parma Pierantonio Muzzetto, interverranno esperti nazionali nel campo medico, giuridico e della bioetica.

La giornata seguente, sabato 13 aprile, nella stessa sede, a partire dalle 9, si terrà l’assemblea ordinaria di metà anno dell’Omceo Parma, con la Relazione del Presidente, la presentazione del bilancio consuntivo 2023 del tesoriere, con l’intervento del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Seguirà la Giornata del Medico, con la premiazione dei dottori con i cinquant’anni di laurea.