13 nuove stelle che illuminano Parma (di Raffaele Crispo)

Il 1°maggio Bologna si è tinta di giallo blu grazie a 13 parmigiani che sono stati insigniti del titolo di “Maestri del Lavoro” ricevendo, pertanto, la preziosa “Stella al Merito” che ogni anno viene consegnata a tutti coloro che si sono contraddistinti nell’ambito lavorativo.

Le 13 onorificenze sono state proposte dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il quale ha firmato ben volentieri il Decreto di assegnazione. E’ stata una grande festa quella che si è celebrata alla presenza di tante autorità regionali e provinciali presso il Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo in piazza Nettuno a Bologna ove la delegazione degli insigniti è stata guidata dal Console provinciale dei Maestri del Lavoro, Maurizio Ruggerini, e dalla straordinaria segretaria signora Maria Grazia.

Quest’anno a fregiarsi del simbolo dei massimi valori in campo professionale sono stati: Pier Enrico Alesina della Casappa SpA, Michele Bellino della Bonatti SpA, Katia Pettenati e Luigi Bontempi della Barilla Spa, Patrizia Moneta della Assicoop, Tommaso Spagnolo della Malesci, Alberto Montanini della Immergas, Franco Mazza della Zanichelli Meccanica, Nicola Guerci della Gamma Pack Spa, Paolo Canzian della Enel Green Power, Paolo Bottali della Lanzi Trasporti, Pier Luigi Copercini della Chiesi Farmaceutici, e Elvis Ronzoni della Cav.Socrate Incerti e Figli SrL.

La Stella viene conferita ogni anno a chi ha compiuto almeno 50 anni e che abbia prestato servizio ininterrottamente per più di 25 anni alle dipendenze della stessa azienda e che si sia distinto per perizia, laboriosità e buona condotta. Alla celebrazione c’era l’assessora Chiara Vernizzi del Comune di Parma la quale sarà presente anche all’evento che si terrà in città il 18 maggio presso l’APE museo occasione in cui saranno premiati solo ed esclusivamente i tredici maestri parmigiani.

Raffaele Crispo