14 ottobre: Frede Blaabjerg professore ad honorem dell’Università di Parma

Frede Blaabjerg sarà il prossimo professore ad honorem dell’Università di Parma: il titolo sarà conferito al grande studioso danese martedì 14 ottobre alle 11 nell’Aula Magna della Sede centrale dell’Ateneo (via Università, 12).

La cerimonia sarà anche trasmessa in diretta streaming sul sito web Unipr www.unipr.it.

Frede Blaabjerg sarà nominato professore ad honorem in Ingegneria dell’energia, per l’ambito “Ingegneria”. Il titolo vuole essere un riconoscimento per l’attività di ricerca scientifica e i contributi di innovazione a livello di ricerca e trasferimento tecnologico del prof Blaabjerg.

Dopo l’intervento del Rettore Paolo Martelli sarà Roberto Menozzi, Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, a pronunciare la laudatio per Frede Blaabjerg. Seguiranno la consegna della pergamena e la lectio magistralis del nuovo professore ad honorem, Power Electronics – a key technology creating a sustainable and modern society”.

L’iniziativa ha il patrocinio dell’Associazione Alumni e Amici dell’Università di Parma.

Docente di Power Electronics all’Università di Aalborg in Danimarca, negli ultimi trent’anni il prof. Blaabjerg ha ricoperto un ruolo da protagonista a livello mondiale nel settore dello sviluppo dell’elettronica di potenza, sempre più cruciale per creare una società moderna e sostenibile. Fondamentale il suo contributo nell’ideazione e nello sviluppo di una tecnologia di conversione dell’energia elettrica molto più economica e affidabile, con impatti rilevanti come la riduzione delle emissioni di carbonio, la riduzione dell’inquinamento causato dai trasporti e un significativo risparmio energetico.

Ha pubblicato più di mille articoli su riviste e ha contribuito a una trentina di libri sull’elettronica di potenza. Ha ricevuto quasi 50 premi e numerosi riconoscimenti: tra questi l’EAWE Scientific Award nel 2021, l’EPE Outstanding Achievement Award nel 2020, la IEEE Edison Medal nel 2020 e il Global Energy Prize nel 2019.

Frede Blaabjerg è la quattordicesima persona insignita del titolo dall’Università di Parma.

Prima di lui sono stati nominati professori e professoresse ad honorem l’imprenditore Gian Paolo Dallara, il regista, pittore e scrittore Peter Greenaway, l’imprenditore Valter Mainetti, il giornalista Luca Abete, l’epidemiologo inglese Sir Richard Peto, l’imprenditore Augusto Cattani, il cantautore Paolo Conte, il biochimico Wolfgang Gärtner, l’esperto di sanità pubblica veterinaria Romano Marabelli, il fondatore di ALMA Albino Ivardi Ganapini, il project manager Felice Corini, la storica Ladan Boroumand e il fisico Roberto Caciuffo.