14 settembre: con i Welcome Days 2020 ripartono le prime lezioni all’Università di Parma

Da lunedì 14 settembre prendono il via i Welcome Days 2020, gli incontri di accoglienza con gli iscritti al primo anno di ciascuno dei 91 corsi di laurea (triennali, magistrali a ciclo unico e magistrali) dell’Ateneo. Di fatto con i Welcome Days ripartono le prime lezioni per gli studenti dell’Università di Parma nel rispetto dei principi della massima precauzione e delle pari opportunità.

L’accoglienza alle nuove matricole si svolgerà per la maggior parte in presenza, rispettando le regole di sicurezza imposte dall’emergenza. In qualche caso questo non è stato possibile e il Welcome Day di alcuni corsi sarà a distanza: si invitano quindi le matricole a consultare il calendario online sempre aggiornato, che oltre alla data e al luogo indica anche la modalità di svolgimento dell’incontro.

Per i Welcome Days in presenza, come per tutte le attività didattiche in presenza, sarà necessario prenotare il posto in aula tramite la App UniPR Mobile o il portale “Agenda Studenti”, utilizzando le credenziali di Ateneo (anche quelle temporanee della procedura di registrazione) e inserendo nel proprio profilo l’insegnamento dedicato “lezione zero”. Le prenotazioni possono essere effettuate a partire da una settimana prima delle singole lezioni. Per le richieste di supporto nella procedura di prenotazione posto è possibile scrivere a prenotazione.posto@unipr.it o chiamare il Contact Center al numero 0521 906789.

I Welcome Days che si svolgono online sono disponibili sulla piattaforma Teams, a cui si può accedere con le credenziali di Ateneo. Coloro che non hanno ancora concluso l’iter di immatricolazione, ovvero che non sono ancora in possesso delle credenziali definitive del tipo nome.cognome@studenti.unipr.it, per accedere ai Welcome Days online dovranno effettuare la “promozione” delle proprie credenziali temporanee e numeriche di accesso (del tipo 10178451) a credenziali di tipo “guest” (ossia nell’esempio 10178451@guest.unipr.it) utilizzando l’applicazione “Assumi username @guest.unipr.it” disponibile al link https://www.idem.unipr.it/secure/cambiouserguest.

Anche i Welcome Days che si svolgono in presenza saranno fruibili online, seguendo le istruzioni presenti nei siti web dei diversi corsi di studio.

Nelle lezioni di accoglienza, tenute dai Presidenti dei corsi di laurea, da docenti, studenti già iscritti e tutor, sarà possibile scoprire come è organizzata l’Università, e in particolare il corso di laurea a cui si è iscritti, e quali sono i principali servizi che l’Ateneo mette a disposizione. Sarà inoltre evidenziato il ruolo fondamentale dello studente nell’organizzazione e nella vita accademica e verrà spiegato come affrontare problemi di natura didattica, organizzativa, logistica, attraverso l’illustrazione di un decalogo dedicato alle matricole.