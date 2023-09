15 settembre, back to school, quanto costa ai genitori?

Manca poco più di una settimana alla prima campanella. Gli studenti parmigiani rientreranno in classe venerdì 15 settembre, dopo oltre tre mesi di vacanza (98 giorni).

Un grande sollievo per i genitori dei più piccoli, soprattutto di quelli che lavorano e che non possono contare sui nonni. Questi ultimi hanno dovuto pianificare ben 14 settimane tra vacanze, vacanze studio o sportive, centri estivi e Grest. Sicuramente una spesa consistente che non è finita per i genitori di bambini e ragazzi che frequenteranno medie e superiori, in particolare le prime classi.

Abbiamo confrontato i prezzi dei libri: se per le prime medie la spesa si attesta attorno ai 300 euro, euro più euro meno, per le prime superiori cambiano in base alle scuole e, a volte, alle sezioni (in coda all’articolo il dettaglio).

Il liceo artistico Paolo Toschi e l’istituto tecnico tecnologico Rondani sono i meno costosi (con una spesa di 242, 1 euro il primo e 243,7 il secondo), il liceo scientifico Marconi il più oneroso (587 euro se si acquistano anche i libri consigliati), al terzo posto il liceo sportivo Bertolucci (396,82 euro).

Oltre ai libri naturalmente serve tutto il materiale scolastico, astucci, penne, matite, squadre, compassi, pennelli e zaini. Di questi ultimi se ne trovano di tutti i prezzi, a seconda delle marche, ma è difficilissimo trovarne (di qualità accettabile) sotto i 25 euro.

E che dire dei vocabolari? Chi frequenta il classico ne dovrà acquistare almeno quattro, così come chi studia le lingue. Ecco alcuni prezzi (trovati on-line) dei dizionari: latino tra i 23 e i 102,5 euro; greco tra i 30 e 114 euro; italiano-inglese tra i 9,40 e 88,60 euro; italiano-spagnolo da 29,83 a 78,38 euro; italiano francese da 17 a 83 euro.

L’associazione italiana degli editori fa sapere che la crescita del prezzo dei libri scolastici anche nel 2023 si è mantenuta sotto l’inflazione: per i testi della scuola secondaria di primo grado è pari al 3,04%, per quelli della scuola secondaria di secondo grado al 3,42% rispetto l’anno precedente (dati AIE sul totale dei libri per la scuola, listino su listino).

A giugno 2023, Istat ha stimato un incremento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) del 6,4% su base annua.

“Il prezzo dei libri di testo è fissato a inizio d’anno e non può variare nel corso dell’anno stesso – ha ricordato Paolo Tartaglino, presidente del gruppo Educativo dell’Associazione Italiana Editori (AIE) –. I tetti di spesa, bloccati dal 2012 senza tener conto dell’incremento inflattivo e dell’inserimento di nuove materie, fissano l’importo complessivo massimo della spesa per ogni classe di ogni ordine di scuola, oggi inadeguato, con elevato disagio per le istituzioni scolastiche. I numeri testimoniano il senso di responsabilità degli editori in una congiuntura molto difficile, in attesa di un’azione compensativa che ponga attenzione a questo problema”.

L’auspicio è che il diritto allo studio sia un obiettivo prioritario delle politiche del paese, soprattutto oggi che gli indici di povertà mostrano come in difficoltà siano – anche a Parma – le famiglie con minori. Perché il rischio è che aumenti il fenomeno della dispersione scolastica, da cui non è immune la nostra città.

Fondi pubblici a sostegno delle spese per i testi scolastici ci sono, anche se non sufficienti.

I contributi agli studenti con attestazione Isee 2023 da 0 a € 10.632,94 (fascia di reddito 1) o un valore Isee da 10.632,95 a 15.748,78 (fascia di reddito 2) saranno erogati a partire da oggi e fino al 26 ottobre alle 18. A questo link https://scuola.er-go.it/login possono essere presentate le domande sia per le borse di studio (di competenza delle Province) che per i contributi dei libri di testo (di competenza di Comuni o Unioni di Comuni).

Non rimane che augurare buon anno scolastico 2023/24 a tutti!

Tatiana Cogo



– ITE Melloni classe 1 amministrazione, finanza, marketing; inglese, francese 344,6 euro.

– ITT Rondani classe 1 243,7 euro.

– ITAS Bocchialini tutte le prime 358,6 euro.

– ITIS Leonardo Da Vinci 376,5 euro.

– IPSIA Primo Levi (operatore dell’abbigliamento) 318,2 euro.

Liceo classico Romagnosi Erasmo (con indirizzo bilingue) 339,2; Cicerone 318,9; Galileo 321,6 euro.

Liceo linguistico Romagnosi (inglese, francese, spagnolo) 352,62 euro.

Liceo Marconi sezione Cambridge 283 euro; acquistando anche i libri consigliati (tra cui il dizionario di latino) a 552,50 euro.

Liceo scientifico Marconi 255 con i consigliati 587 euro.

Liceo musicale Bertolucci 363 euro.

Liceo sportivo Bertolucci 396,82 euro.

Liceo artistico Paolo Toschi 242,1 euro.