17/10 – 42 positivi, 2 decessi in provincia di Parma

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 40.333 casi di positività, 641 in più rispetto a ieri, su 13.313 tamponi eseguiti.

Dei nuovi positivi, sono 282 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: complessivamente 261 persone (tra i nuovi positivi) erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 228 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,5 anni.

Sui 282 asintomatici, 173 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 61 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 10 con i test pre-ricovero. Per 38 casi è in corso la verifica sul motivo del tampone.

Questa la situazione nelle province: Bologna (153), Modena (81), Reggio Emilia (74), Ferrara (71), Rimini (67), Piacenza (53), Parma (42), Ravenna (27). Poi Forlì (38), Cesena (23) e Imola (12).

A Bologna e provincia, su 153 nuovi positivi, 82 sintomatici e 71 asintomatici. I 71 asintomatici sono stati individuati: 28 per contact tracing, 9 con test per categoria, 3 con test pre ricovero, per 31 è ancora in corso l’indagine epidemiologica. Dei 153 casi complessivi, 46 sono riconducibili a focolai e 107 sporadici.

In provincia di Modena, su 81 nuovi positivi – di cui 37 asintomatici – 2 sono rientri dall’estero (Romania e Spagna), 40 sono contatti di casi noti legati a diversi focolai familiari, 10 sono positivi a screening per categorie professionali e in ambito scolastico, questi ultimi relativi a contatti noti, 1 paziente è risultato positivo al tampone pre ricovero e 28 sono casi sporadici.

A Reggio Emilia, su 74 nuovi casi positivi – di cui 20 asintomatici – 29 sono riconducibili a focolai familiari, 44 sono classificati come sporadici e 1 è un caso di rientro dall’estero (Tunisia).

In provincia di Ferrara i 71 positivi, di cui 38 asintomatici, sono così suddivisi: 23 nuovi contagi dovuti a contatti di casi noti, tutti riconducibili a focolai famigliari o scolastici; 10 persone sottoposte a tampone per sintomatologia su richiesta del medico di medicina generale; 6 ricoverati in ospedale per sintomi; 21 ospiti Cra in isolamento presso le strutture, di cui 19 asintomatici; 4 rientri da viaggio estero (2 Gran Bretagna, 1 Emirati Arabi, 1 Ucraina). 3 tamponi sono stati eseguiti per screening pre ricovero, 3 casi riguardano operatori di Cra, di cui 1 sintomatico e 2 asintomatici; infine, 1 è un ospite di Comunità alloggio per anziani.

A Rimini e provincia sono stati registrati 67 casi, dei quali 48 asintomatici. 13 sono pazienti sporadici, individuati per sintomatologia; 41 per contatto con casi certi, per lo più famigliari, 12 per test professionali e 1 di rientro dall’estero (Albania).

A Piacenza e provincia sono 53, di cui 27 asintomatici. Nel dettaglio: 25 sono stati individuati per contact tracing, 10 attraverso i medici di famiglia, 3 per sorveglianza sul luogo di lavoro e 3 per test effettuato in laboratorio privato; 1 caso è stato individuato per accesso al Pronto soccorso e 2 tramite test pre ricovero; 2 in ambito scolastico e 2 in una Cra (un ospite e un dipendente). Infine, 4 casi sono di rientro da Paesi esteri (Marocco, Macedonia, Olanda) e per 1 è in corso l’indagine epidemiologica.

42 nuovi casi in provincia di Parma. 11 asintomatici, dei quali: 4 individuati con contact tracing, 4 con test per categoria, 1 con test pre ricovero, per 2 sono in corso le ricerche epidemiologiche. Complessivamente, 24 casi sono riconducibili a focolai noti e 18 considerati sporadici.

A Forlì si registrano 38 casi, di cui 9 asintomatici. 16 sono risultati positivi per contatto con positivi, da focolai noti; 8 per contatti con familiari positivi; 11 per tampone richiesto dal medico di famiglia 2 per tampone effettuato in laboratorio privato; 1 caso è di rientro dall’estero (Marocco).

27 i nuovi casi positivi a Ravenna e provincia, di cui 15 asintomatici. Nel dettaglio: 8 sono pazienti sporadici per sintomi (di cui uno di rientro dalla Francia); 11 sono stati individuati grazie al contact tracing, la maggior parte dei quali familiari di persone positive; 2 per tampone volontario dopo un soggiorno in altra regione, 1 per screening professionale e 5 dopo il rientro dall’estero (2 Tunisia, 1 Senegal, 1 Moldavia, 1 Macedonia).

A Cesena sono stati registrati 23 casi, di cui 5 asintomatici. 14 individuati tramite contact tracing, per contatto con casi già accertati, prevalentemente in ambito familiare e sportivo; 7 per sintomi e 2 di rientro dall’estero (Spagna e Marocco).

Nel Circondario Imolese si registrano oggi 12 nuovi casi, di cui 1 asintomatico. 6 sono contatti di casi già accertati (di cui 2 in ambito lavorativo ed 1 in ambito scolastico), 1 è un operatore sanitario e 5 sono casi sporadici,

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

I tamponi effettuati sono stati 13.313, per un totale di 1.366.109. A questi si aggiungono anche 3.110 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 8.649 (616 in più di quelli registrati ieri).

Purtroppo, si registrano 5 nuovi decessi, tutti uomini: 2 a Parma (87 e 62 anni), 2 a Modena (87 e 95 anni), 1 a Rimini (67 anni).

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 8.157 (+589 rispetto a ieri), oltre il 95% dei casi attivi.

Sono 65 i pazienti in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri) e 427 (+23 sempre da ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Sul territorio, le 65 persone ricoverate in terapia intensiva sono così distribuite: 9 a Piacenza (+4 rispetto a ieri), 5 a Parma (stabili rispetto a ieri), 2 a Reggio Emilia (stabili rispetto a ieri), 7 a Modena (+1 rispetto a ieri ), 28 a Bologna (1 in più di ieri); 1 a Imola (+1 da ieri), 2 a Ferrara (1 in meno di ieri); 3 a Ravenna (stabile rispetto a ieri), 2 a Forlì (1 in meno di ieri), 2 a Cesena (numero invariato rispetto a ieri) e 4 aRimini (invariato rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite salgono a 27.175 (+20 rispetto a ieri): 7 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 27.168 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.599 a Piacenza (+53, di cui 26 sintomatici), 4.760 a Parma (+42, di cui 31 sintomatici), 6.386 a Reggio Emilia (+74, di cui 54 sintomatici), 5.613 a Modena (+81, di cui 44 sintomatici), 7.294 a Bologna (+153, di cui 82 sintomatici); 658 casi a Imola (+12, di cui 11 sintomatici), 1.806 a Ferrara (+71 di cui 33 sintomatici); 2.012 a Ravenna (+27, di cui 12 sintomatici), 1.748 a Forlì (+38, di cui 29 sintomatici), 1.335 a Cesena (+23, di cui 18 sintomatici) e 3.122 a Rimini (+67, di cui 19 sintomatici).