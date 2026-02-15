17 bottiglie di superalcolici rubate, fuga rocambolesca e arresto lampo grazie ai Carabinieri

Una serata che doveva essere “alcolica” si è trasformata in un flop per un 26enne italiano di Collecchio, denunciato dai Carabinieri dopo un furto finito male. Il giovane aveva sottratto ben 17 bottiglie di superalcolici da un supermercato locale, per un valore complessivo di circa 250 euro, e aveva tentato una fuga degna di un film d’azione: fuori dal negozio, attraverso un’uscita d’emergenza, ha caricato la refurtiva in un sacco e si è allontanato in bicicletta.

Il personale del supermercato ha immediatamente lanciato l’allarme, e le pattuglie della Stazione di Collecchio, grazie alla conoscenza del territorio e alle indicazioni fornite dalla Centrale Operativa, hanno intercettato il fuggitivo dopo pochi minuti. Nonostante un ultimo disperato tentativo di seminare i militari tra marciapiedi e vie a senso unico, la fuga del giovane è durata solo poche centinaia di metri.

Al controllo, i Carabinieri hanno trovato la merce ancora intatta e con le placche antitaccheggio, pronta per essere restituita al direttore del supermercato, cosa che è avvenuta durante la formalizzazione della denuncia. Le indagini, supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di identificare il 26enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, ma resta indiziato e la sua posizione sarà valutata nell’intero iter processuale, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.