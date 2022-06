17enne rapina un coetaneo in Ghiaia: denunciato

Domenica pomeriggio i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato per rapina un 17enne, in Italia senza fissa dimora e già gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.

Alle ore 15,30 circa un giovane contattava la Centrale Operativa della Compagnia di Parma affermando di essere stato poco prima rapinato da un ragazzo delle cuffie airpods e di una somma di denaro, in Piazza Ghiaia.

I militari giunti sul posto ed acquisita la descrizione dell’autore, lo rintracciavano dopo pochi minuti lungo Viale Toschi con direzione Ponte di Mezzo. Avvicinati per un controllo il 17enne iniziava a correre nel tentativo di darsi alla fuga.

Il giovane riusciva a dileguarsi ma la pattuglia transitando lungo Borgo Paggeria, lo notava, disteso a terra, che cercava di nascondersi tra le auto parcheggiate. Veniva quindi bloccato e condotto in caserma dove ammetteva le proprie responsabilità. Al termine delle formalità di rito il 17enne è stato denunciato per rapina alla Procura dei Minori di Bologna e affidato ad una comunità per minori.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma