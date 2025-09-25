18enne arrestato con ketamina e Lsd nello zaino la Polizia lo ha fermato in viale Toschi

La Polizia di Stato di Parma ha arrestato un 18enne italiano, residente fuori provincia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un normale controllo del territorio, una volante in transito lungo viale Toschi ha notato un gruppo di ragazzi radunati davanti alle scalinate. Il comportamento sospetto di uno di loro, che ha cercato di occultare rapidamente qualcosa, ha insospettito gli agenti, i quali hanno deciso di procedere al controllo.

Il giovane, identificato come cittadino italiano di 18 anni, ha mostrato subito nervosismo. Nelle sue tasche gli agenti hanno trovato un portafoglio con 120 euro in contanti, mentre nello zaino è stata rinvenuta una bustina trasparente contenente una sostanza bianca, che il ragazzo ha inizialmente spacciato per sale da cucina.

Accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti, il controllo ha permesso di rinvenire altri quattro involucri contenenti cristalli di ketamina, due bustine con Lsd e ulteriori banconote per un totale di 185 euro.

Le analisi del Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica hanno confermato che la sostanza era ketamina, per un peso complessivo di 58,7 grammi, e Lsd per 0,5 grammi.

Il 18enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.