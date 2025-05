2 Giugno: Parma celebra il 79° anniversario della Repubblica Italiana, saranno 13 le onorificenze “Al merito”

In concomitanza con la cerimonia nazionale che si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, a Roma, all’Altare della Patria, lunedì 2 giugno 2025, alle 9.30, all’interno del Parco Ducale di Parma, nel viale laterale di fianco a via Kennedy, avrà luogo la cerimonia celebrativa del 79° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana (in caso di pioggia, l’evento si svolgerà alla Casa della Musica, in piazzale San Francesco).

Lo schieramento armato interforze e l’accompagnamento musicale a cura della banda “Giuseppe Verdi” apriranno la celebrazione.

Seguiranno l’intervento del prefetto Antonio Lucio Garufi e la consegna di 13 onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

Ecco l’elenco degli insigniti: commendatore Marcello Cattani, ufficiale Antonio Caputo, ufficiale Filippo Collana; ufficiale Mario Gagliotta, cavaliere Alfredo Alessandrini; cavaliere Rino Amadasi, cavaliere Nino Bianchi, cavaliere Graziano Cenci, cavaliere Giovanni Maffei, cavaliere Massimo Palmerini, cavaliere Nunzio Fabio Scuto, cavaliere Alessandro Stanzione e cavaliere Emilio Cipelli”.

Nel pomeriggio della stessa giornata, con inizio alle 17.30, all’Auditorium “Paganini”, l’Orchestra del Conservatorio “Arrigo Boito“ di Parma, diretta da Carla Delfrate, con Francesco Finazzi violino solista, eseguirà il Concerto per la Festa della Repubblica.

Il programma prevede l’esecuzione del Pelléas et Mélisande Suite op. 46 di Jean Sibelius, Concerto per violino e orchestra n.2 in re minore op.22 di Henryk Wieniawski e infine Variazioni in si bemolle maggiore op. 56° su tema dal Corale di Sant’Antonio di F.J. Haydn di Johannes Brahms.

Il concerto, a ingresso libero, è organizzato con il sostegno della Fondazione Cariparma.

Entrambi gli eventi sono aperti all’intera comunità provinciale.