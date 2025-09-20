Ultime notizie
Banner

20 settembre: la “Giornata degli internati militari”

di AlbertoPadovani

Con legge n°6 del 2025 é stata istituita la “Giornata Degli Internati Militari” il 20 settembre di ogni anno, ricordando la data del 1943 quando il governo nazista tedesco ha modificato lo status giuridico dei militari italiani catturati dall’esercito tedesco dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, togliendo a loro le garanzie che le convenzioni internazionali prevedevano per i prigionieri di guerra.

La stragrande maggioranza degli internati, si stima 650.000, risposero no all’opzione di combattere con la Repubblica Fascista di Salò a fianco delle truppe tedesche.

Risposero no alla prospettiva di combattere anche contro altri Italiani; fu la prima Resistenza.

Privacy

Privacy Policy

Direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it – Tutti i diritti riservati.
Non duplicare o ridistribuire in nessuna forma.

Facebook Twitter