20 settembre: la “Giornata degli internati militari”

Con legge n°6 del 2025 é stata istituita la “Giornata Degli Internati Militari” il 20 settembre di ogni anno, ricordando la data del 1943 quando il governo nazista tedesco ha modificato lo status giuridico dei militari italiani catturati dall’esercito tedesco dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, togliendo a loro le garanzie che le convenzioni internazionali prevedevano per i prigionieri di guerra.
La stragrande maggioranza degli internati, si stima 650.000, risposero no all’opzione di combattere con la Repubblica Fascista di Salò a fianco delle truppe tedesche.
Risposero no alla prospettiva di combattere anche contro altri Italiani; fu la prima Resistenza.