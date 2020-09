200.000 euro per rifare il ponticello di via San Rocco e sul canale Lorno

Duecento mila euro per rifare il ponticello di via San Rocco sul canale Lorno, suddivisi a metà tra Comune di Parma e Comune di Sissa – Trecasali. Il ponte infatti, si trova al confine tra i due territori.

Via libera della Giunta Comunale al progetto definitivo di rifacimento del manufatto, ormai vecchio e usurato dal tempo. Il progetto, come ha sottolineato l’Assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche, Michele Alinovi, rientra in un programma pluriennale di recupero degli ormai vecchi ponticelli disseminati nelle campagne che circondano Parma e che costituiscono, spesso, una valida alternativa viabilistica sopratutto per i mezzi agricoli.

Il ponticello che si trova su via San Rocco e che scavalca il canale Lorno, verrà recuperato a cura di Parma Infrastrutture Spa, che si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio del Comune.

Esso si trova in prossimità dei fontanili di Viarolo, nel territorio di competenza del Parco del Taro. Il Comune ha acquisito i pareri preventivi dei vari enti coinvolti, tra cui il Parco, del Consorzio di Bonifica Parmense.

Il progetto prevede la sua completa demolizione ed il rifacimento in cemento armato, verrà, poi, rivestito in mattoni con il parapetto in legno, in linea con i regolamenti del Parco a salvaguardia della paesaggistica. Il nuovo manufatto avrà una campata di dimensioni maggiori rispetto a quella attuale permettendo, quindi, un più agevole deflusso delle acque e sarà più resistente del precedente e quindi sicuro da un punto di vista sismico e idraulico.