21 maggio: incontro pubblico di Massari con De Pascale

“Mercoledì 21 maggio alle 18.30 vi aspetto per un incontro speciale: festeggiamo insieme i primi sei mesi del mio mandato in Consiglio Regionale. Un incontro a cui parteciperà anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale per fare il punto sulle aspettative emerse durante la campagna elettorale in provincia e in città. Sui miei primi passi in Regione, tra sfide e opportunità di questi primi mesi della nuova amministrazione.”

Lo scrive su Facebook il consigliere regionale Andrea Massari che il 21 maggio organizza un incontro pubblico al Circolo Argonne di Parma a cui parteciperanno anche il sindaco Michele Guerra, il presidente della Provincia Alessandro Fadda e il sindaco di Fidenza Davide Malvisi.