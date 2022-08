21ª edizione Ermo Colle: a Sorbolo lo spettacolo “Creaturamia…” di e con Marianna Esposito

Sabato 6 agosto, alle ore 21.15, presso la Piazzetta del Centro Culturale di Sorbolo la compagnia TeatRing presenta “Creaturamia…”, scritto, diretto e interpretato da Marianna Esposito, nuovo appuntamento della 21^ edizione di Ermo Colle realizzata da Associazione Ermo Colle, con il contributo di Fondazione Cariparma, Regione Emilia Romagna, Comune di Sorbolo.

“Creaturamia…” è il primo adattamento teatrale, datato 2008, del romanzo “Caracreatura”, del Premio Campiello Pino Roveredo. Uno spettacolo di teatro fisico che negli anni ha girato tutta Italia in teatri, scuole, festival, carceri. È un omaggio al coraggio e alla forza di una madre, che smuove le montagne del destino per salvare il proprio figlio tossicodipendente. Potrebbe essere uno spettacolo che parla di droga, ma non è questo l’argomento. Lo spettacolo parla di amore e di forza. Vediamo un personaggio che cade e si rialza continuamente, commette errori, bestemmia, soffre, prende a pugni la vita e quando credi che stia per cedere, per mollare, ricomincia da capo.

Uno spettacolo che tiene appesi al respiro dell’attrice, sempre in bilico tra il riso e il pianto, tra l’amore e l’odio. Corpo, parole, scene e musica diventano un unico tessuto narrativo che racconta la ricchezza della forza insita in ognuno di noi.

TeatRing è una compagnia nata nel 2004, con sede a Milano, composta da un gruppo eterogeneo di attori, danzatori, musicisti con un linguaggio contaminato tra teatro fisico, di parola e metaforico. Negli anni le produzioni di TeatRing hanno avuto diversi riconoscimenti e partecipato a molti festival.

Informazioni

Info cell. 342 137 0224. Ingresso libero a offerta.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala del Centro Civico.