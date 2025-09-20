22 settembre: l’Università di Parma e Csac omaggiano Giorgio Armani

L’Università di Parma e lo CSAC dell’Ateneo (Centro Studi e Archivio della Comunicazione) rendono omaggio a Giorgio Armani a pochi giorni dalla scomparsa.
Nel Chiostro del Plesso D’Azeglio dell’Università sarà esposta dal 22 settembre al 24 ottobre una selezione di riproduzioni tratte dagli oltre 8.000 disegni, figurini, schizzi e altro materiale presenti nel Fondo Giorgio Armani, donato personalmente dallo stilista allo CSAC negli anni Ottanta. Il materiale scelto copre gli anni dal 1975 al 1980.
Il titolo di questa iniziativa speciale è una frase che il grande stilista usava spesso con il suo staff, ribadita anche in alcune interviste: Se piace a me, deve piacere anche a te.
L’inaugurazione è in programma per lunedì 22 settembre alle 12. Interverranno il Rettore Paolo Martelli e la Vicedirettrice dello CSAC Sara Martin.