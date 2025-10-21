23 ottobre: alle Fiere di Parma il Job Day 2025 dell’Università di Parma con 150 aziende

Mancano due giorni al Job Day dell’Università di Parma, il tradizionale “Career Day” Unipr in programma quest’anno giovedì 23 ottobre, dalle 9 alle 17, alle Fiere di Parma.

Appuntamento fisso d’autunno di orientamento al lavoro e incontri con le aziende, il Job Day è promosso e organizzato dall’Ateneo per favorire il match tra “domanda” di lavoro da parte delle imprese e “offerta” di profili universitari da parte di laureande/i e laureate/i di tutti gli ambiti disciplinari, oltre che per agevolare la reciproca conoscenza tra il mondo della formazione universitaria e il mondo del lavoro.

Ampia come sempre la platea di giovani cui il Job Day è indirizzato, di tutte le classi di laurea e di tutti i 10 Dipartimenti dell’Ateneo. A loro gli stand allestiti per l’occasione offriranno l’opportunità d’incontrare i/le referenti e i/le responsabili Risorse Umane delle aziende e degli enti presenti, per un primo contatto e per colloqui conoscitivi.

Più di 150, fra aziende ed enti istituzionali, le realtà coinvolte nel Job Day 2025.

Il via giovedì 23 ottobre alle 9 con il taglio del nastro e i saluti del Rettore Paolo Martelli e del Presidente delle Fiere Franco Mosconi. Subito a seguire l’apertura degli stand di aziende ed enti.

Durante la giornata sarà anche aperto uno spazio colloqui riservato a un numero ristretto di aziende per affrontare colloqui di selezione mirati.

Nella giornata del 23 ottobre, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti, saranno sospese le lezioni dell’ultimo anno di tutti i corsi di laurea triennale e degli ultimi due anni dei corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.

Per raggiungere le Fiere di Parma saranno messi a disposizione bus navetta gratuiti, con percorso di andata e ritorno dalle diverse sedi universitarie. Ogni bus, per tutte le fasce di orario, partirà dal capolinea del Campus Scienze e Tecnologie con fermate in via Volturno – piazzale S. Croce – Viale Mariotti (Ghiaia) – Stazione Ferroviaria e arrivo davanti al Padiglione 7 delle Fiere. Per il ritorno, percorso inverso.

È importante sottolineare che è possibile “partecipare” al Job Day anche attraverso la Piattaforma Alma Laurea M.I.T.O. Questo strumento consente da un lato alle imprese partecipanti di creare e gestire un proprio profilo per raccogliere contatti e candidature anche prima del 23 ottobre, e dall’altro a laureate/i, studentesse e studenti di inviare il proprio curriculum anche online per le posizioni aperte già pubblicate dai comparti HR nelle settimane precedenti l’evento.