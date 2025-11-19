24 novembre: Giornata della Trasparenza dell’Università e delle Aziende sanitarie di Parma

Lunedì 24 novembre, a partire dalle 14.30, nell’Aula Magna della Sede centrale dell’Università di Parma è in programma la Giornata della Trasparenza dell’Ateneo e delle Aziende sanitarie di Parma: una importante occasione di confronto e scambio su attività di rilievo che incidono in diversa misura sul tema trasparenza in senso ampio.

L’edizione di quest’anno, intitolata Etica e Integrità: un impegno per la fiducia pubblica, sarà aperta dai saluti del Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli e di Anselmo Campagna, Direttore Generale AOU e Commissario Straordinario Ausl Parma.

L’incontro, che sarà moderato da Candeloro Bellantoni, Direttore Generale dell’Università e RPCT dell’Ateneo, ed Eric Leasi, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle Aziende sanitarie, proseguirà con le relazioni:

Caterina Luperto, magistrata del TAR di Parma, Le declinazioni del principio di trasparenza tra evoluzione normativa e formanti giurisprudenziali

Giorgio Pagliari, docente e avvocato, Aggiornamenti normativi in ordine alla incompatibilità/inconferibilità degli incarichi ex d-lgs. 39/2013

Paolo Moretti, avvocato,Interferenze tra processo penale e rapporto di impiego nella Pubblica Amministrazione.

L’appuntamento è accreditato dall’ordine degli Avvocati di Parma.

La Giornata della Trasparenza nasce dalla collaborazione che impronta i rapporti fra Università e Aziende sanitarie di Parma nell’azione programmatica e gestionale dei rispettivi servizi a vantaggio della comunità.