Quotidiano online di Parma

24 novembre: Giornata della Trasparenza dell’Università e delle Aziende sanitarie di Parma

di AndreaMarsiletti2

Lunedì 24 novembre, a partire dalle 14.30, nell’Aula Magna della Sede centrale dell’Università di Parma è in programma la Giornata della Trasparenza dell’Ateneo e delle Aziende sanitarie di Parma: una importante occasione di confronto e scambio su attività di rilievo che incidono in diversa misura sul tema trasparenza in senso ampio.

L’edizione di quest’anno, intitolata Etica e Integrità: un impegno per la fiducia pubblica, sarà aperta dai saluti del Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli e di Anselmo Campagna, Direttore Generale AOU e Commissario Straordinario Ausl Parma.

† Il sì di Maria, l’umano e il divino si sfiorano per la prima volta [dal Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)

L’incontro, che sarà moderato da Candeloro Bellantoni, Direttore Generale dell’Università e RPCT dell’Ateneo, ed Eric Leasi, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle Aziende sanitarie, proseguirà con le relazioni:

Caterina Luperto, magistrata del TAR di Parma, Le declinazioni del principio di trasparenza tra evoluzione normativa e formanti giurisprudenziali

Giorgio Pagliari, docente e avvocato, Aggiornamenti normativi in ordine alla incompatibilità/inconferibilità degli incarichi ex d-lgs. 39/2013

Paolo Moretti, avvocato,Interferenze tra processo penale e rapporto di impiego nella Pubblica Amministrazione.

L’appuntamento è accreditato dall’ordine degli Avvocati di Parma.

La Giornata della Trasparenza nasce dalla collaborazione che impronta i rapporti fra Università e Aziende sanitarie di Parma nell’azione programmatica e gestionale dei rispettivi servizi a vantaggio della comunità.

Leggi anche:

Cadute dall’alto nei cantieri: a Parma, il 1° dicembre, un seminario per la sicurezza con i ponteggi metallici

Consorzio Agrario e Università di Parma: al via le visite didattiche alla sede del Cap

Semestre filtro per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria gli esami il 20 novembre alle Fiere di Parma

Consultori distretto Sud-Est: dal 17 novembre nuove modalità di prenotazione

Incontro a Fidenza sulla prevenzione degli infortuni in agricoltura

Il Medioevo di Parma rivive nel segno del toro: in Consiglio comunale la presentazione del volume di Pietro Silanos

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies