25enne arrestato in via Monte Altissimo: fermato per un controllo, era ricercato per spaccio

Un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio è stato organizzato dai Carabinieri della Compagnia di Parma nella giornata di ieri con particolare attenzione al contrasto dei reati comuni, allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché alla circolazione stradale. Le attività hanno riguardato soprattutto il quartiere San Leonardo, dalla Stazione Ferroviaria fino alla periferia.

Controllate le persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, in regime di detenzione domiciliare mentre i reparti speciali hanno sottoposto a verifiche numerosi esercizi pubblici senza riscontrare infrazioni. Nel corso del servizio è stato arrestato, dalla Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente, un 25enne gambiano con diversi precedenti di polizia residente in provincia di Reggio Emilia. Controllato in Via Monte Altissimo è stato trovato con un coltello, sottoposto a sequestro.

Dagli accertamenti alla banca dati è emerso che a suo carico era pendente un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa a fine aprile dalla Corte di Appello di Bologna, per reati inerenti lo spaccio di stupefacente. Al termine delle formalità di rito è stato associato alla casa circondariale di Parma. Nei parchi sono stati rinvenuti alcuni grammi di marijuana e cocaina, con la conseguente segnalazione all’autorità amministrativa di quasi una decina di assuntori di stupefacente.

Diversi i posti di controllo finalizzati all’accertamento di violazioni in materia di circolazione, sulla principale arteria che attraversa il quartiere. Il bilancio è di circa 120 persone identificate, più di 90 i veicoli fermati e numerose sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada, in particolare per la mancata copertura assicurativa, guida senza patente, uso del cellulare alla guida.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma