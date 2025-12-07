29enne resiste agli agenti di Polizia e danneggia la loro auto

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 29 anni, gravemente indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

L’uomo era attivamente ricercato dalle Volanti poiché, nella serata precedente, si era dato alla fuga dopo aver rifiutato di fornire le proprie generalità e aver opposto resistenza agli agenti, riuscendo ad allontanarsi presumibilmente anche grazie all’intervento di un gruppo di 6-7 persone rimaste ignote.

Alle ore 14.25 del 4 dicembre, lo stesso equipaggio ha individuato il soggetto in zona stazione, seduto ai tavoli di un esercizio commerciale. Una volta avvicinato dagli operatori e informato dell’obbligo di seguirli in Questura per gli adempimenti relativi ai fatti della sera precedente, l’uomo – pur ammettendo le proprie responsabilità – ha rifiutato categoricamente di salire a bordo dell’autovettura di servizio e ha iniziato a opporre attiva resistenza, sbracciando con violenza contro gli agenti.

Durante l’intervento sono sopraggiunte due persone straniere che hanno tentato di ostacolare l’operato della pattuglia, presumibilmente per favorire un’ulteriore fuga del soggetto. In ausilio è intervenuto anche personale della Polizia Ferroviaria, consentendo agli operatori di completare le operazioni di contenimento e di far salire l’uomo sull’autovettura di servizio.

Durante il tragitto verso la Questura, il fermato ha sferrato ripetuti calci contro lo sportello posteriore del veicolo, provocando danni alla carrozzeria.

Una volta accompagnato negli uffici della Questura, sono stati eseguiti i rilievi fotodattiloscopici e tutti gli adempimenti di rito. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, e collocato – su disposizione del Pubblico Ministero di turno – nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

Nella mattinata odierna, il Giudice ha convalidato l’arresto e ha applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.