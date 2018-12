Buone notizie per il Ponte sul Po di Colorno: il Tar ha respinto la sospensiva

Il pronunciamento del Tar di ieri pomeriggio è una buona notizia per i territori di Colorno e di Casalmaggiore e per tutti coloro che devono attraversare quotidianamente il Po in quel tratto. Il Tribunale Amministrativo regionale infatti, con, l’ordinanza 192/2018 ha stabilito di non concedere la sospensiva dell’aggiudicazione chiesta dalla ditta Edilmecos in associazione temporanea di imprese con Lavori e Costruzioni Srl e con Edil 2000, che avevano fatto ricorso contro il bando e l’appalto promosso dalla Provincia di Parma, difesa dall’avvocato Paolo Michiara.

La sentenza di merito arriverà il 30 aprile 2019, ma nel frattempo la Provincia di Parma intende far partire i lavori al ponte.

E’ soddisfatto presidente della Provincia di Parma Diego Rossi: “Questo primo pronunciamento sancisce che i nostri tecnici e la Commissione aggiudicatrice hanno lavorato bene – dichiara – Adesso conterremo al massimo i tempi tecnici per la sottoscrizione del contratto per partire al più presto. Nel frattempo abbiamo già proceduto con gli accordi con i proprietari dei terreni. La Provincia di Parma ha fatto la sua parte efficacemente in tutta la partita.”

Se non interverranno problemi imprevisti, i lavori si concluderanno entro 150 giorni dalla consegna ai vincitori dell’appalto, la cordata di Parma Primo Micheli Officine meccaniche srl – Coimpa Consorzio Stabile Imprese associate.