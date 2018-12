Il 13 dicembre si terrà il Concerto di Natale 2018 della Fondazione Cariparma

Con la straordinaria presenza della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri è atteso per giovedì 13 dicembre, alle ore 18, al Teatro Regio di Parma, il tradizionale Concerto di Natale di Fondazione Cariparma.

La Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri – diretta dal Maestro Col. Massimo Martinelli – è nota in ogni parte del mondo per la varietà del suo repertorio, per la perfezione formale delle sue esecuzioni e per il fascino che suscitano i suoi orchestrali, con le loro splendide uniformi, la magnifica compostezza, la profonda vocazione musicale.

La Banda dell’Arma può dunque oggi essere considerata una formazione orchestrale completa, pienamente affiatata ed impegnata nella costante ricerca della migliore impostazione musicale: non a caso, infatti, la critica l’ha definita “una Banda sinfonica che suona come un’orchestra” e “un’orchestra di fiati”.

In occasione del Concerto di Natale di Fondazione Cariparma la Banda dell’Arma proporrà un articolato programma che prevede brani classici (dalla Sinfonia di Nabucco sino ai più celebri valzer di Strauss) e popolari pagine di atmosfera natalizia.

«Anche per il 2018 l’attività di Fondazione Cariparma ha accompagnato la realizzazione di iniziative su molteplici fronti – spiega il Presidente Gino Gandolfi – dal welfare al terzo settore, dall’arte alla ricerca, contribuendo ad innalzare il livello qualitativo della comunità parmense.

L’atteso Concerto di Natale è quest’anno impreziosito dalla presenza della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, assieme alla quale Fondazione Cariparma desidera augurare alla città i migliori auguri per le imminenti festività natalizie.».

Il Concerto è organizzato in collaborazione con il Teatro Regio di Parma.

Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti.