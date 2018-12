Il coro della scuola primaria “Mario Lodi” canta Jingle bell rock per i pazienti dell’Oncoematologia pediatrica

“Una canzone per te”: questo l’omaggio offerto dal coro della scuola primaria “Mario Lodi” di Parma ai pazienti ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica diretto dalla dottoressa Patrizia Bertolini. Vestiti di un rosso cappello natalizio gli alunni si sono esibiti in quello che è diventato il palcoscenico dell’Ospedale dei bambini, ovvero il cavedio del primo piano, portando la musica ai giovani pazienti ricoverati. E’ per loro, infatti, che si sono esibiti, sotto la direzione della Maestra Veronica Maltempo, in una selezione delle più belle canzoni del Natale in un crescendo di energia e entusiasmo.

La musica in ospedale è una tradizione che si rafforza durante il periodo natalizio grazie alla disponibilità dei tanti cori che scelgono di esibirsi all’Ospedale dei bambini e all’impegno profuso dalle insegnati della Scuola in Ospedale, e in particolare dall’insegnante di educazione musicale Marzia Fusi, che credono con convinzione nella forza della musica come momento di “complicità tra pazienti, insegnanti, personale sanitario e volontari perché tutti diventano spettatori allo stesso modo”.