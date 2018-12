Natale in vetrina crociata: le prime descrizioni dei progetti

Anche quest’anno aiuteremo i partecipanti al concorso «Natale in Vetrina Crociata 2018», ideato dall’associazione I Nostri Borghi, a scegliere i progetti da votare attraverso brevi descrizioni in contemporanea con i coupon pubblicati sulla Gazzetta di Parma: il secondo sarà in edicola lunedì 10 dicembre.

La classe 4a B del Convitto Maria Luigia, abbinata alla vetrina di Foto Medici (Borgo Collegio di Maria Luigia 3/B), ha allestito un presepe gialloblù, colori che richiamano alla mente la luce e il buio, il giorno e la notte, le stelle e l’universo. La Sacra Famiglia e i Re Magi sono stati costruiti come burattini utilizzando solo materiali di recupero, in linea col percorso ecologico e di sostenibilità ambientale portato avanti dall’insegnante quest’anno; la culla di Gesù è in mattoncini Lego. Completano la vetrina alcuni disegni dei bambini, in un lavoro di squadra che è stato impegnativo ma gratificante.

Il liceo scientifico Bertolucci espone da Setti abbigliamento (Via Verdi 23/A) una poesia in dialetto parmigiano sulle tradizioni della civiltà contadina relative all’uccisione del maiale e alla festa di Sant’Antonio, protettore degli animali, insieme ad alcune opere pittoriche dei ragazzi di 1a F Cambridge. Come da regolamento, in ogni vetrina fa bella mostra di sé una maglia bianco crociata del Parma Calcio 1913.

