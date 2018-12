Calenda incontra “Libertà Eguale”

L’ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, a Parma per presentare il suo ultimo libro, “Orizzonti Selvaggi”, ha incontrato gli esponenti parmensi della associazione “LibertàEguale”.

L’aver accolto l’invito a partecipare a questo incontro è per noi motivo di soddisfazione poiché testimonia l’attenzione per il lavoro che da diversi anni stiamo portando avanti per contribuire alla affermazione di una cultura autenticamente riformista nel campo delle forze progressiste e liberaldemocratiche a esordito Massimo Pinardi, coordinatore di LibertàEguale Parma.

Calenda ha esposto il suo punto di vista sulla situazione politica del Paese e particolarmente sulla difficile fase che le forze del centrosinistra a partire dal PD stanno vivendo. Ha illustrato con ricchezza di particolari il senso della sua proposta per la costruzione di un “fronte repubblicano” quanto più largo possibile per affrontare, con liste uniche aperte alla società civile, l’appuntamento delle elezioni europee del 2019. Un’idea per offrire all’elettorato l’alternativa democratica ed europeista ai dilaganti populismi di diverso segno, e promuovere in tutte le sedi la costruzione di una sovranità europea da far giocare da protagonista nel contesto mondiale avviando un processo di riforma in senso democratico delle istituzioni europee.

Gli aderenti alla associazione hanno ascoltato con grande interesse le proposte dell’ex ministro, assicurando il loro impegno a promuovere il confronto e l’iniziativa politica su temi sui quali si gioca il futuro democratico e civile del nostro Paese e dell’Europa.

