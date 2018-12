Anche i parmigiani alla manifestazione con Salvini. Occhi, Cavandoli e Campari (Lega): “Il cambiamento non si ferma più”

Un grande striscione sovrasta Piazza del Popolo colma di cittadini che hanno risposto all’appello di Matteo Salvini per la manifestazione “Prima gli italiani”, c’è scritto “L’Italia rialza la testa!”.

E’ un messaggio al Paese, ai sostenitori, agli avversari e all’Europa: l’Italia non farà più gli interessi altrui, ma solo quelli degli italiani.

Da Parma sono partiti oltre 200 leghisti con pullman, treno e auto private, per essere in Piazza con il “Capitano”, guidati da Emiliano Occhi, segretario provinciale del Carroccio: “Siamo davvero tanti oggi in Piazza del Popolo, da tutta Italia per dire che il cambiamento non si ferma”.

“Prima gli italiani – spiega – significa che la prima responsabilità di un Governo è verso i suoi cittadini. Un Paese con 6 milioni di poveri non può permettersi di sprecare risorse pubbliche per dare vitto, alloggio, formazione a falsi profughi, ma deve concentrare le sue risorse sui soggetti deboli come gli italiani in difficoltà, i disabili e i coloro che davvero scappano da guerre e persecuzioni. Il decreto Salvini è molto chiaro: il business dell’accoglienza è finito, da oggi si aiuta solo chi ne ha diritto”.

“In questi sei mesi di governo – aggiunge Laura Cavandoli parlamentare parmigiana – abbiamo pensato al Lavoro, alla Sicurezza, alla lotta alla Povertà, alla dignità internazionale del nostro Paese. Tutte cose che chi ha governato prima aveva dimenticato. Non ci fermeremo e questa piazza piena ed entusiasta è un segnale sia per i burocrati di Bruxelles che vogliono un’Italia senza voce in capitolo, sia per i loro fiancheggiatori di casa nostra”.

“Con l’azione di Governo e con questa manifestazione stiamo dando un segnale importante – aggiunge il senatore Maurizio Campari – l’Italia è finalmente cambiata e anche l’Europa cambierà. Dalle parole ai fatti non è uno slogan è la cifra politica della Lega e il consenso che abbiamo nel Paese è dovuto alla concretezza della nostra azione politica: noi manteniamo le promesse e dove ci sono i problemi lavoriamo per trovare soluzioni, non chiacchiere. Hanno provato a fermarci con le campagne d’odio, con lo spread, con i ricatti. Questa piazza lancia un messaggio chiaro: il cambiamento non si fermerà”. Prima i ministri leghisti e poi Salvini hanno ricordato alla piazza i risultati di 6 mesi di Governo del Cambiamento nel campo della lotta al business dell’immigrazione, alla mafia, alla violenza sulle donne, alla povertà, allo spaccio, al crimine organizzato e di strada, agli sprechi dell’amministrazione pubblica, il sostegno all’economia, all’innovazione, alla famiglia.