Inaugurata la mostra dei Presepi di Parma

La Natività ambientata all’interno di un antico mulino della Pianura Padana è il grande presepe che, quest’anno, la Sede di Parma dell’Associazione Italiana Amici del Presepio ha realizzato all’interno della XXIV edizione della Mostra dei Presepi.

La rassegna, patrocinata da Comune e Provincia di Parma, ha inaugurato la mattina dell’8 dicembre aprendo, come da tradizione le festività natalizie della Città.

Il taglio del nastro è stato eseguito dal parroco della SS.Annunziata, Padre Pedro, che ha ricordato il grande impegno che i volontari dell’Associazione hanno profuso per l’allestimento della mostra.

“Come ogni anno – affermano i soci della sede di Parma – desideriamo ribadire l’importanza del presepio come culla delle nostre radici culturali, morali ed artistiche.

Abbiamo scelto di rappresentare la nascita di Gesù in un mulino della nostra Pianura per valorizzare e promuovere il territorio e le sue eccellenze”.

Da oltre 35 anni l’Associazione si adopera in città per promuovere gli eventi relativi al Natale e alle tradizioni della nostra cultura: “Ci fa piacere – continuano i soci – che il presepio stia vivendo un momento di rivalutazione. E’ un simbolo fondamentale del nostro Natale, che va trasmesso alle nuove generazioni: se perdiamo le tradizioni, come possiamo pensare al futuro?”. All’inaugurazione erano presenti anche i coordinatori provinciali di Forza Italia e FI Giovani, Francesca Gambarini e Nicolas Brigati.

All’interno della Mostra sono esposti una quarantina di presepi: opere provenienti da tutta Italia, frutto di una serie di interscambi tra le varie sedi dell’Associazione; ma anche opere realizzate dai soci di Parma e da altri appassionati presepisti della Provincia. Nei prossimi giorni alcune scuole faranno visita alla Mostra dei Presepi, grazie alle visite guidate gratuite organizzate dall’Associazione: le scuole che volessero aggiungersi possono prenotare allo 0521.239267.

Domenica 23 dicembre, a partire dalle ore 16.00 – ogni 15 minuti -, le visite guidate saranno aperte a tutta la cittadinanza con “Una gita fuori porta…a Betlemme”, senza necessità di prenotazione: “Invitiamo in particolare le famiglie, ma tutti i parmigiani, a partecipare a questo pomeriggio; sarà l’occasione per riscoprire la tradizione del presepio, le tecniche presepistiche e i segreti della costruzione”. Al termine delle visite è previsto una piccola merenda.

Conclusione della rassegna, come ormai da anni, il Corteo dei Magi del 6 gennaio 2019: quest’anno la manifestazione sarà rinnovata e porterà con sé alcune importanti novità per rendere la cittadinanza più partecipe. La partenza è fissata per le 15.30 in Piazza Duomo.

La novità sta nella conclusione all’aperto: la Natività aspetterà i figuranti del Corteo non all’interno della Chiesa francescana, ma nel piazzale di via Imbriani. Qui verrà allestito un piccolo villaggio con gli antichi mestieri contadini e, dopo l’arrivo dei tre Re Magi a cavallo e la consegna dei doni alla Natività, i partecipanti potranno visitare liberamente il villaggio contadino accompagnati dalla musica natalizia delle zampogne e dallo spettacolo degli

sbandieratori.