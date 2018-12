“Questo non è amore”, continua la campagna della Polizia contro la violenza di genere

Prosegue la campagna itinerante “Questo non è amore”, per i quartieri della città: martedì 11 dicembre 2018 la Polizia di stato sarà in Piazzale Pablo dove verrà allestito un gazebo, che verrà collocato dalle 9:30 alle 13:30.

Oltre a personale della Polizia di Stato, sarà presente personale dei Servizi Sociali del Comune di Parma e del Centro Antiviolenza di Parma, il Nucleo Antiviolenza della Polizia Municipale di Parma, e rappresentanti del Consiglio dei Cittadini Volontari del quartiere “Pablo”.

La campagna “questo non è amore”, da iniziativa periodica è diventata un impegno permanente della Polizia di Stato che oltre a rispondere alle richieste di soccorso e ad occuparsi dei fatti reato, si fa parte attiva nel promuovere o aderire ad occasioni di incontro e di sensibilizzazione sui temi della violenza di genere, secondo un approccio multidisciplinare che ne costituisce il format.