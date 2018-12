Inaugurato il nuovo parco in via Lagazzi

Questa mattina è avvenuta l’inaugurazione alla presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Michele Alinovi; del coordinatore del Consiglio dei Cittadini Volontari del Quartiere Lubiana, Antonio Cozzi; di Mauro Canola, in rappresentanza del Consiglio dei Cittadini Volontari del Quartiere San Lazzaro; di Luciano Bizzi, Presidente Avis San Prospero, di Giovanni Coruzzi, del circolo ricreativo Frontiera 70, dei bambini della scuola dell’infanzia Aladino e della scuola elementare Zerbini. Ha impartito la benedizione il parroco di San Prospero, don Giovanni Coruzzi.

“Il nuovo parco giochi – ha spiegato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Michele Alinovi – viene oggi consegnato alla cittadinanza. Al posto di un prato abbandonato e spento è stata realizzata un’area verde attrezzata per dare vita ad un luogo di amicizia e di incontri. Si tratta di una promessa fatta ai cittadini ed ai rappresentati del Consiglio dei Cittadini Volontari che si aggiunge a quella legata alla realizzazione dei nuovi marciapiedi realizzati davanti al centro commerciale Le Fiorite. Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile questa bella opera funzionale alle esigenze del quartiere”. Erano presenti tecnici comunali, dell’azienda che ha realizzato l’opera, la Fea di Modena, e dell’azienda che ha fornito i giochi bimbi, la Giochisport.

Soddisfazione è stata espressa dal coordinatore del Consiglio dei Cittadini Volontari del Lubiana, Antonio Cozzi, che ha parlato di un progetto partecipato che ha tenuto conto delle istanze delle varie realtà presenti nel quartiere.

Nell’ambito degli interventi legati alla riqualificazione e valorizzazione dei quartieri, l’assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Michele Alinovi, ha, così, aggiunto un altro tassello al ventaglio di interventi volti a promuovere la socializzazione e a dotare anche le aree periferiche di spazi pubblici e nuove aree verdi attrezzate.

L’area interessata dall’intervento era un un semplice prato circondato da viabilità funzionale al quartiere, con un’area cani adiacente. Si trova nelle immediate vicinanze di un plesso formato da asilo nido e scuola materna, di cui rappresenta il naturale collegamento: si tratta, quindi, di un nuovo spazio strutturato per favorire incontri intergenerazionali tra fruitori adulti e bambini.

La vocazione dell’area è, infatti, essenzialmente legata ai temi dell’aggregazione tra diverse generazioni per la condivisione di momenti di relax e di svago, ed occasione di socializzazione. Sulla base di questi presupposti è stato sviluppato il progetto esecutivo che ha previsto la realizzazione di percorsi attrezzati e zone di sosta e svago.

Il quartiere può, oggi, contare su di un’area verde attrezzata, per la fruizione da parte dei cittadini, dotata di percorsi pedonali, essenze arboree, aree di sosta ed aree di gioco con giochi bambini. Ed è stata dotata di percorsi pedonali pavimentati per distinguere in vari spazi in base alla loro tipologia: camminamenti ed aree destinate ai giochi dei bambini pavimentate con materiale anti-trauma e organizzate per soddisfare le esigenze delle varie fasce di età.

I percorsi si snodano in modo sinuoso a formare un incrocio centrale e delimitano quattro grandi spazi, uno dei quali sopraelevato con una piccola collinetta, in modo da conferire ulteriore movimento all’area. Il parco è stato dotato di idonea illuminazione pubblica per la fruizione serale, garantendo un livello di sicurezza adeguato, ed è stato arricchito di verde con la posa di alberature che offrono un gradevole ombreggiamento nelle giornate estive. Nel punto di incrocio dei due percorsi è stata posizionata una fontanella.