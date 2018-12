Il Coro di Baganzola porta la musica a tutti pazienti ricoverati all’Ospedale dei bambini

Un grande abbraccio in musica quello che gli alunni della scuola primaria Campanini di Baganzola (facente parte dell’Istituto Comprensivo Bocchi di Parma) hanno regalato ai piccoli pazienti in attesa nelle salette dell’Ospedale dei bambini o ricoverati nei reparti pediatrici.

Con la complicità dell’insegnante di educazione musicale della Scuola in Ospedale, Marzia Fusi, i coristi hanno coinvolto i loro coetanei in un accompagnamento musicale fatto di mani, suoni, tamburelli e maracas in un concerto che ha toccato tutti i piani della struttura. E sotto la sapiente direzione della Maestra Simona Arioli hanno intonato le più belle canzoni di Natale iniziando il loro concerto nella sala della pediatria d’urgenza dove erano in attesa alcuni piccoli pazienti che si sono presto trasformati in attenti spettatori.

Vestiti dei loro bei cappelli rossi i ragazzi del Coro di Baganzola sono poi saliti al cavedio del primo piano per esibirsi di fronte ai pazienti dell’Oncoematologia pediatrica ed hanno chiuso con un coinvolgente “We wish you a merry christmas” al terzo piano della pediatria generale, facendo arrivare la loro musica nelle stanze dei pazienti. Per loro calori applausi dal pubblico presente.