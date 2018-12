Sono state presentate in conferenza stampa questa mattina alla presenza dell’assessora al Benessere Animale Nicoletta Paci, del dirigente del Settore Giovanni De Leo e di tanti amici a quattro zampe, le iniziative di “E’ Natale A-Mici Cani”.

“Vogliamo festeggiare le famiglie che hanno accolto e si prendono cura di un animale. Per due giornate il 13 e il 20 dicembre dalle 10.30 alle 19.00 saranno proprio loro i protagonisti della festa sotto l’albero di Natale in piazza Garibaldi. Installeremo una “passerella” e verrà scattata una foto istantanea di tutta la famiglia sotto l’albero. Con questa iniziativa vogliamo ribadire che anche i cani, i gatti e tutti gli animali fanno parte della nostra comunità e sono sotto la nostra attenzione. Nello stesso tempo vogliamo far conoscere ai cittadini la realtà del Canile Municipale Lilli e il Vagabondo e del gattile che ospitano tanti amici in attesa di una adozione per renderli parte, come deve essere, della nostra città” ha introdotto l’assessora Paci.

Ogni scatto realizzato sotto l’albero verrà caricato sul sito dedicato al settore Benessere Animale, in fase di realizzazione.

Nei pomeriggi del 13 e del 20 dicembre, ci sarà uno spazio dedicato al Canile Municipale Lilli e il Vagabondo con gli operatori a disposizione dei cittadini, qui verranno fornite informazioni sulle adozione, sui sopporti e sui servizi che il canile offre a chi ha un animale.