Alberto Padovani si candida a sindaco di Colorno

Alberto Padovani fa il primo passo e si candida a sindaco di Colorno per le comunali dell’anno prossimo. Lo ha fatto ieri con un’intervista alla Gazzetta di Parma.

“Mi rendo disponibile per una possibile candidatura a sindaco. Ora servirà una lista, che ancora

non c’è; posso dire che proporrò una lista civile, prima ancora che civica, che punti a riappropriarsi dei diritti e dei doveri di cittadinanza. Sarà una lista che nascerà senza agganci con i partiti e mossa dalla volontà di confrontarsi con tutti, tranne che con gli estremisti di destra e di sinistra e con chi si dichiara razzista o comunque veicola messaggi di discriminazione razziale.”

Padovani ha chiari alcuni capisaldi della sua idea di amministrazione: “Il dialogo in paese dovrà esserci con tutti. In questi anni, invece, è mancato su tanti temi. Penso al settore della cultura e al modo in cui l’amministrazione comunale ha gestito la vicenda Aranciaia con una durezza inusitata”. Nel gioco degli accordi difficile che Padovani faccia un passo indietro: “Lo farei solo se si ricandidasse l’ex sindaco Gelati perché lo considero il miglior politico di Colorno”.

Questa stima deriva dall’esperienza di Padovani nella giunta di centrosinistra di Gelati nel ruolo di assessore alla Cultura e al Turismo (2004-2009).

Padovani è presidente uscente dell’associazione Italia Nostra Colorno Bassa Est.