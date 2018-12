La scuola media di Collecchio si tinge di murales

Coloratissimi murales realizzati dai ragazzi abbelliranno un’intera parete della Scuola Media “Domenico Galaverna” di Collecchio.

L’idea di dar vita a un vero e proprio laboratorio, nata dal dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Ettore Guatelli” Giacomo Vescovini, è stata messa in pratica dalla Cooperativa Gruppo Scuola che gestisce l’Officina Giovani di Casa I Prati di Azienda Pedemontana Sociale, con l’obiettivo di dare ai ragazzi la possibilità di vivere un’esperienza di espressività che gli permetta di sviluppare una maggiore consapevolezza sul senso di appartenenza alla comunità, attraverso la “personalizzazione” e il miglioramento estetico della loro scuola.

Il murale è infatti una forma d’arte fortemente operativa e il tema delle opere sarà la Matrioska, la tradizionale bambolina russa di legno che al suo interno contiene tante altre bamboline più piccole. L’idea della Matrioska prende le mosse dalla leggenda giapponese che narra la storia di Oksana, bambina salvata dall’amore della sua famiglia e che torna a casa accompagnata dai suoi cari tutti in fila in ordine di altezza, come le bamboline russe. Leggenda che è stata il filo conduttore del brainstorming con i ragazzi sull’importanza della famiglia, della scuola, del territorio, della vita degli altri nella vita del singolo e dell’appartenenza ad una società composita, dove le differenze rappresentano una risorsa.

La realizzazione dei murales si articola in cinque appuntamenti pomeridiani, dalle 15 alle 17, che termineranno l’8 gennaio. Oltre a fornire ai ragazzi un’occasione di incontro e renderli più consapevoli del loro ruolo sociale, il laboratorio gli consentirà di esplorare questa particolare tecnica espressiva sotto la guida di Filippo Toscani, giovane street artist parmigiano, e degli educatori di Officina Giovani.