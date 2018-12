Spaccio in un bar di Colorno: intervengono i Carabinieri

Duro colpo alla criminalità quello assestato ieri dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, questa volta guidati da un intuito investigativo in trasferta nella vicina Provincia di Parma.

I militari del Nucleo Operativo di Castelnovo ne’ Monti e del Nucleo Investigativo di Reggio Emilia, hanno puntato ad un esercente di un bar di Colorno (PR), per una riscontrata attività di spaccio di ingenti quantitativi di stupefacente che, partendo da Reggio Emilia, interessa tutta l’area emiliana.

Per questo motivo gli uomini dell’Arma, alle prime ore del mattino, ritenuto di non potere aspettare oltre rischiando di non intercettare un carico appena giunto, si sono presentati nell’esercizio pubblico gestito dal A.V., 27enne nato a Parma da famiglia originaria di Cutro ove, da un primo sommario controllo, sono spuntati circa 70 grammi di cocaina che lo stesso custodiva proprio dietro il bancone destinato alla mescita, insieme ad un bilancino di precisione.

Inevitabili a questo gli ulteriori controlli estesi, con l’ausilio di una unità cinofila della Polizia Provinciale di Reggio Emilia, presso una cantina ed un deposito di materiali in disponibilità del giovane nonché presso la sua abitazione.

La certosina pazienza dei Carabinieri, che hanno scandagliato ogni centimetro quadrato dei luoghi, ha permesso di rinvenire, abilmente occultate, due pistole in perfetta efficienza e munite del relativo munizionamento (una semiautomatica marca LLAMA Mod. Pocket cal. 22 rubata a Frontone (PU) e un “revolver” marca Astra mod. CADIX TARGET Cal. 38 con canna da 6 pollici (simile alla micidiale 44 dell’Ispettore Callaghan) rubata a Rolo (RE) nel novembre 2013.

La conferma finale dei sospetti dell’Arma è giunta con il rinvenimento di due involucri contenenti oltre 4 chilogrammi e ½ di marijuana.

In casa dell’uomo, invece, sono stati ritrovati alcuni telefoni cellulari, più di 2.500 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre ad alcune singole dosi di cocaina. Dinanzi a tali evidenze, quindi, agli uomini dell’Arma non è rimasto altro da fare che accompagnare in Caserma l’uomo il quale, al termine delle rituali formalità, è stato arrestato per ricettazione e detenzione abusiva di armi, nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e quindi condotto presso la Casa Circondariale di Parma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.