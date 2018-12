Il Comune di Parma apre il sito dedicato al benessere Animale

Un sito interamente nuovo, innovativo e responsive quello che il settore Benessere Animale ha ideato per presentarsi alla città. Il sito in tutte le sue parti è stato presentato questa mattina in conferenza stampa alla presenza dell’assessora al Benessere Animale Nicoletta Paci, di Moira Baldi del settore Benessere Animale e di Giovanni Palumbo web designer del Comune di Parma.

Un sito che vuole in tutte le sue aree non solo informativo ma di supporto ai proprietari di animali, cani e gatti, ma anche raccontare le loro storie.

“Il Settore Benessere Animale aveva bisogno di un ‘luogo’ in cui inserire informazioni, notizie, suggerimenti per tutti coloro che hanno un animale e che fosse accessibile a tutti. Ora abbiamo uno strumento davvero utile e accattivante. La cittadinanza può, in un clic, conoscere e informarsi. Il sito verrà implementato costantemente anche con l’aiuto dei cittadini. Da oggi sarà online e vi si accederà tramite il portale www.comune.parma.it cliccando sul Settore Benessere Animale ( http://www.comune.parma.it/benessereanimale/ )” ha introdotto l’assessora Paci.

E’ stato impostato per essere chiaro e di facile accesso a chiunque. Nell’area specifica dedicata al Polo Integrato degli animali di affezione sono state inserite le informazioni utili, i contatti, gli orari del Servizio e la struttura con aree informative per il servizio di recupero di animali d’affezione, le adozioni. Qui si trovano le specifiche sulle strutture di riferimento: il Canile Municipale ‘Lilli e il Vagabondo ’, il gattile e presto anche le Oasi Feline, gli orari di apertura e modalità di accesso.

Nell’area Servizi si possono trovare le indicazioni per l’iscrizione all’anagrafe canina, attivazione del microchip, comunicazione nascite cuccioli, decessi e i riferimenti normativi. Informazioni aggiornate anche sulle aree cani in città e indicazioni legate alla alimentazione.

Per le strutture del Canile Municipale e del gattile è stata aperta una gallery con le foto e la presentazioni insieme alle caratteristiche, degli “amici” che aspettano di essere adottati.

C’è posto anche per i Volontari, nella pagina è descritta la loro attività e c’è spazio per candidarsi.

Il sito è uno strumento mediante il quale l’amministrazione comunica, informa e rende partecipi i cittadini anche delle campagne attive a tutela degli animali, si potrà essere pertanto aggiornati sulla campagna contro i bocconi avvelenati, E’ Natale A-Mici Cani!

Un’occasione per tutti i proprietari di diventare protagonisti attraverso la pagine dedicata alle gallery realizzata anche nelle due giornate dedicate agli A-Mici Cani sotto l’albero di Natale in Piazza Garibaldi del 13 e del 20 dicembre.

Ci sarà la possibilità di votare miss e mister Christmas!