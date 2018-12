Il M5S in piazza a Parma, Sorbolo e Colorno in favore della legge “Spazzacorrotti”

“Un Natale all’insegna della lotta alla corruzione facendo informazione per i cittadini parmensi sulla nuova legge Bonafede. Il MoVimento 5 Stelle scende nelle piazze di Parma, Sorbolo e Colorno in questo fine settimana per illustrare ai cittadini la nuova norma anti-corruzione “Legge Spazzacorrotti”, un provvedimento fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle per contrastare in modo serio il fenomeno della corruzione”, lo annunciano i deputati e i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle.

“Una riforma anticorruzione così in Italia non era mai stata fatta”, incalzano i Portavoce.

“Si tratta di una legge che aspettavamo da più di 20 anni e che adesso, dopo il voto conclusivo di martedì sera alla Camera, entra nel tessuto normativo italiano, perché sui temi di legalità e trasparenza non sono più ammessi “i furbetti”. La corruzione è un “mostro” che da troppi anni sta logorando e rovinando l’Italia e a farne le spese sono sempre stati i cittadini onesti lavoratori costretti a pagare per le ruberie di soggetti senza scrupoli.

In più la legge contiene norme importantissime che riguardano la trasparenza e il controllo dei partiti politici e l’abolizione della prescrizione dopo la condanna in primo grado.

Vogliamo che ogni cittadino sappia chi finanzia quale forza politica, perché la provenienza di tutti i finanziamenti ai partiti politici così come alle associazioni e fondazioni politiche, deve essere pubblica e tracciabile.

Questa è da sempre una delle grandi battaglie del MoVimento che, ricordiamo, ha non ha ricevuto ne i rimborsi elettorali ne il due per mille”, aggiungono i pentastellati.

I BANCHETTI- “Per raccontarvi tutto questo e per rispondere alle domande dei cittadini, il MoVimento sarà presente questo sabato 22 dicembre nelle piazze di Parma e provincia in particolare a Parma in mattinata a Piazza della Pilotta in prossimità mercatini (dalle 9 alle 13) e nel pomeriggio via Mazzini (dalle 15 alle 18), a Sorbolo in Piazza della Libertà (dalle 9 alle 12) e a Colorno in Piazza Garibaldi (dalle 9 alle 12) perché è importante che i cittadini sappiano e conoscano di questo grande successo raggiunto a firma 5 Stelle”, concludono i pentastellati.