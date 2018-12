Concluso il secondo stralcio dei lavori alla scuola dell’infanzia Soleluna

E’ tornata a nuova vita la scuola dell’infanzia Soleluna: grazie agli interventi di miglioramento sismico e riqualificazione energetica il plesso è oggi una struttura quasi del tutto rinnovata in grado di offrire comfort ambientali e di sicurezza d’eccellenza. Ne hanno parlato, durante il sopralluogo al plesso, l’assessore alla Pianificazione e Sviluppo del Territorio e delle Opere Pubbliche, Michele Alinovi e l’assessora alla Scuola, Ines Seletti.

“Il Comune ha investito 1 milione e 100 mila euro fino ad oggi per la riqualificazione del Soleluna – ha spiegato l’assessore Michele Alinovi – con il miglioramento sismico dell’edificio, l’impermeabilizzazione delle coperture e l’efficientamento energetico. Gli interventi rientrano nel piano per l’edilizia scolastica approntato dall’Amministrazione e costituiscono un segnale di attenzione nei confronti del quartiere San Leonardo, dove la scuola è ubicata. Si concluderanno il prossimo anno con la sistemazione dell’area verde e gli ultimi interventi di miglioramento sismico”.

“La scuola dell’infanzia Soleluna – ha precisato l’assessore Ines Seletti – ospita 112 bambini che possono, oggi, contare su una struttura meravigliosa, allegra ed al passo con i tempi, grazie agli interventi attuati. Si tratta di un plesso accogliente, anche grazie ad alcuni genitori che hanno collaborato per fare della scuola uno spazio a misura di bambino”.

Si è concluso, dunque, il secondo stralcio dei lavori alla scuola dell’infanzia Soleluna: l’assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Michele Alinovi, in sinergia con l’assessorato ai Servizi Educativi, guidato da Ines Seletti, ha investito 600 mila euro per il miglioramento sismico dell’edificio, che accoglie 112 bambini della scuola dell’infanzia. L’intervento è stato realizzato in linea con le priorità dell’assessorato volte a promuovere la sicurezza degli edifici scolastici cittadini, a garanzia del benessere di alunni e docenti ed è in continuità con le opere eseguite durante il primo stralcio dei lavori, nel 2017, con costi pari a 510 mila euro. Parma Infrastrutture Spa, società di scopo del Comune che si occupa della manutenzione del suo patrimonio, ha redatto il progetto di entrambi gli interventi.

L’edificio del Soleluna fu realizzato nel 1971, ed è stato oggetto di verifiche condotte dal Comune da cui è emersa la necessità di intervenire sulla struttura del fabbricato, per migliorarne la sicurezza sismica, attraverso un serie di interventi mirati e collegati anche all’efficientamento energetico dell’edificio: per creare uno spazio accogliente e sicuro che mette al centro i bambini. L’edificio ha una struttura circolare che si sviluppa attorno ad un corpo centrale. Gli interventi hanno previsto il consolidamento strutturale ed il miglioramento del comfort interno attraverso il rifacimento degli spazi, secondo criteri in linea con la normativa attuale.

Gli interventi di miglioramento sismico del secondo stralcio hanno comportato il consolidamento e rifacimento dei solai nella zona dei servizi igienici e di altri spazi contigui alle aule ed il rinforzo delle strutture. E’ stata rifatta l’intera pavimentazione in legno di rovere, oltre alla sostituzione dei serramenti ad elevate prestazioni termiche ed acustiche. Gli interventi attuali seguono quelli di rifacimento della cupola centrale in policarbonato compatto; l’installazione di nuovi serramenti di tipo apribile a vasistas con maggiore ricambio d’aria interno; nuovi corpi illuminanti a led; il rifacimento delle controsoffittature del salone con l’utilizzo di panelli acustici anti riverbero; il rifacimento della pavimentazione di cucina e dispensa con pavimentazioni anti sdrucciolo e la realizzazione dei tinteggi e di alcuni interventi accessori.

La prossima estate verrà rifatto il giardino e completati gli interventi di miglioramento sismico.