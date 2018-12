Otto espulsioni di irregolari e una denuncia per spaccio: prosegue l’attività di controllo della Polizia

Continua senza sosta l’attività di controllo messa in atto dalla Polizia di Stato nel territorio parmense per prevenire e reprimere ogni forma di illegalità.

Capillari sono stati, infatti, i controlli effettuati dagli equipaggi della Questura di Parma presenti sul territorio che, nel corso dell’ultima settimana, hanno permesso di rintracciare otto cittadini extracomunitari, gravati da numerosi precedenti di polizia e presenti irregolarmente sul territorio nazionale.

Nei loro confronti, grazie al lavoro sinergico delle varie articolazioni della Questura, l’Ufficio Immigrazione ha proceduto ad eseguire otto provvedimenti di espulsione.

Da ultimo, nella giornata di ieri, un equipaggio del Nucleo Volanti della Questura, nel transitare in Viale Vittoria, notava due uomini extracomunitari in bicicletta. Tali soggetti, al fine di eludere il controllo di polizia, si davano alla fuga in direzioni diverse. Uno dei due riusciva a far perdere le proprie tracce mentre l’altro, nigeriano classe ’93, veniva rincorso in Via Della Salute, dove veniva poco dopo fermato dagli Operatori.

Durante la fuga abbandonava un guanto in lana di colore nero, contenente un involucro in cellophane nel quale era celata della sostanza risultata essere di natura stupefacente (Marijuana grammi 1.9).

Per tali motivi, il nigeriano veniva denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nei suoi confronti, inoltre, veniva avviato il procedimento amministrativo finalizzato all’adozione del provvedimento del divieto di ritorno nel Comune di Parma e sono in corso i dovuti approfondimenti da parte dell’Ufficio Immigrazione atti a valutare la sua permanenza sul territorio nazionale