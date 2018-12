La rivalità tra Parma e Reggio corre anche sul livello di spazzamento delle strade.

“Questa foto rappresenta un ottimo esempio di mancata prevenzione. Nonostante fosse stato da molti evidenziato che occorreva pulire dalla neve le strade e i marciapiedi, si vede chiaramente un’Amministrazione che agisce nel rispetto dello delle norme di prevenzione e pulisce, e una Amministrazione che non pulisce, mettendo repentaglio la sicurezza dei cittadini che passano sul ponte che devono transitare su un marciapiede ghiacciato. Le competenze amministrative sono chiaramente indicate sul cartello. I reggiani non devono pulire la parte parmigiana, come ogni comune è responsabile per la propria parte. Ogni amministrazione ha infatti fondi stanziati per gestire le proprie competenze territoriali e non per le mancanze altrui” scrive Elena M. di Sorbolo su Facebook. “Il cartello si trova tra i comuni di Sorbolo (PR) e Brescello (RE). Userò questa foto per tutti i miei corsi di formazione sulla prevenzione e sullo studio dei mancati incidenti per motivi economici.”

Arriva subito la risposta del sindaco di Sorbolo Nicola Cesari: “Peccato solo che la competenza sia della Provincia… e ancora una volta si dimostra l’ignoranza in materia. Digli anche questo nei corsi…😬”.