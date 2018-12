Emendamento Campari (Lega): il Governo stanzia 3 milioni per Parma 2020

“Il Governo stanzia 3 milioni di euro per interventi di riqualificazione in alcune zone monumentali di Parma in vista del 2020, anno in cui la città sarà Capitale Italiana della Cultura. Ne sono felice perché ci lavoro da tempo e spero sia un’occasione di rilancio per Parma che è più importante di ogni differenza politica”, lo dice il senatore parmigiano della Lega Maurizio Campari, grazie al cui emendamento alla manovra economica queste risorse sono state destinate a Parma.

“L’impegno che ho dedicato per lo stanziamento di questa somma oggettivamente ingente – prosegue Campari – è stato sostenuto anche dai parlamentari parmigiani e, con il prezioso appoggio della Sen. Lucia Borgonzoni, sottosegretario al Ministero per i Beni Culturali, è stato condiviso dal Governo che ha sancito la centralità del ruolo che la città di Parma dovrà ricoprire a breve”.

“Fra poco più di un anno – aggiunge l’esponente del Carroccio – la città sarà al centro di numerose iniziative: sostenere Parma con un contributo reale, a prescindere dalle dinamiche e dalle divisioni della politica, ci è sembrato il miglior servizio possibile per i parmigiani. Sin dall’inizio la Lega e il Governo hanno pensato a lavorare per cittadini e territori, a differenza di altri che hanno messo in piedi una polemica dietro l’altra. I cittadini per noi, vengono prima di tutto”.

“La manovra – conclude Campari – oltre al finanziamento per Parma 2020, porta ai territori risposte attese da tempo: dai 400 milioni di euro per comuni di medie e piccole dimensioni e 250 milioni per le provincie, alla velocizzazione degli appalti, agli investimenti per scuole, edifici pubblici e patrimonio, allo sblocco del Piano Periferie”.