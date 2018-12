Sette nuovi agenti per il Corpo di Polizia Municipale

Hanno preso servizio ieri 7 nuovi agenti del Corpo di Polizia Municipale. Il sindaco, Federico Pizzarotti, e l’assessore alla sicurezza, Cristiano Casa, hanno dato loro il benvenuto nella sala del Consiglio Comunale.Queste assunzioni sono il risultato della selezione svolta a seguito di un corso-concorso eseguito presso la Scuola Interregionale di Polizia Locale di Modena.

“Come avevamo promesso, abbiamo dato seguito all’assunzione di nuovi agenti della Polizia Municipale – sottolinea l’assessore alla sicurezza Cristiano Casa – da ieri, infatti, sono operativi 7 nuovi vigili entrati in servizio dopo aver seguito un corso di formazione. L’obiettivo è di integrare ulteriormente il corpo nel corso del prossimo anno. Assieme alle forze dell’ordine, la Polizia Municipale svolge un lavoro quotidiano e importante per garantire sicurezza e serenità per le strade di Parma. Molti risultati sono stati ottenuti, ma puntiamo a fare sempre di più. Ora attendiamo che anche le promesse del Governo vengano mantenute perché lo Stato non può lasciare le città da sole in questa battaglia. Continuiamo a chiedere a chi ci governa tre cose semplici: pene certe ed efficaci, espulsioni per chi spaccia morte ed è irregolare, nuove unità per le forze dell’ordine”.