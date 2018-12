5 gennaio antifascista nel ricordo di Guido Picelli

Anche questo 2019 avrà un inizio antifascista nel segno di Guido Picelli.

Come ormai ogni anno, sabato 5 gennaio, alle ore 10.30 in Piazzale Picelli, nei pressi del monumento dedicato in Oltretorrente all’eroe delle Barricate e della guerra di Spagna, avrà luogo la commemorazione dedicata a Guido Picelli nell’82esimo anniversario della scomparsa.

A ricordare l’importanza della sua figura per la tradizione democratica e antifascista della nostra città e per il movimento operaio saranno ancora una volta CGIL, ANPI, ANPPIA e AICVAS

Sono previsti gli interventi di Lisa Gattini, segretario organizzativo CGIL Parma, Roberto Spocci, presidente Anppia Parma, Aldo Montermini, presidente Anpi, Alberto Bonora, presidente Aicvas. Porteranno i saluti rappresentanti delle Istituzioni.