Arresto per spaccio in Piazza Corridoni

E’ stato arrestato dai Carabinieri di Parma un nigeriano classe 94, censurato per precedenti specifici, senza fissa, dimora trovato in possesso di sette involucri già suddivisi in dosi di sostanza stupefacente tipo marijuana.

L’operazione è avvenuta ieri sera. L’uomo, alla vista della pattuglia dei carabinieri all’altezza di Piazza Corridoni, ha tentato di nascondersi in uno dei negozi aperti h24 della zona.

I militari si sono insospettiti a seguito del comportamento inusuale e hanno provveduto a fermarlo ed effettuare la perquisizione, che ha dato esito positivo.